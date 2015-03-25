تعليم المنيا تستقبل أوراق الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم اليوم

أعلن رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية ستبدأ اليوم الأربعاء في تلقي أواق التقدم لـ 1248 معلما في عدة تخصصات ، تم اختيارهم في مسابقة الـ30 ألف معلم.

و أضاف أنه سيتم استلام الطلبات من المتقدمين بأوراق شغل الوظيفة ، أو من المتقدمين بالتظلمات ، بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، وتم تخصيص اليوم الأربعاء لتلقى أوراق تخصص العلوم وغدا الخميس لتخصص الرياضيات والأحد القادم لتخصصات أخصائي “تطوير-صحافة-مكتبات-مسرح –نفسي” وكذلك تربية رياضية وفنية وموسيقية وتخصص رياض أطفال ،حاسب آلي ،معلم فصل ،مجال زراعي واقتصاد منزلي ،كما تم تخصيص يوم الاثنين القادم لتلقى طلبات جميع تخصصات التعليم الفني.

وأوضح أنه سيتم قبول التظلمات في حال إذا كانت البيانات بالمستندات الأصلية أفضل أو أعلى من البيانات المسجلة على قاعدة الوزارة ، وفي حالة تعديلها تؤثر في ترتيب المتقدم ، وطالب المتقدمين بعدم شراء أية ملفات للتقدم من أي جهة ، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا وفرت جميع المستندات المطلوبة للتقديم بالمجان ،حيث تم توفير استمارتي 103 وكذلك 105 للتظلم بالمجان وعليها شعار شئون العاملين، كما قامت المديرية بطباعة بوسترات إرشادية للمتقدمين .