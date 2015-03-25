بالصور..جامعة سوهاج تنظم مؤتمر قلب الأطفال الثاني‎

نظم قسم الأطفال بجامعة سوهاج اليوم ، 25 مارس المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقلب الأطفال وذلك تحت عنوان “إمراض القلب عند الأطفال حديثي الولادة” ، حسب ما صرح الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة.

وأضاف أن المؤتمر ناقش عيوب القلب الخلقية باعتبارها من أهم أسباب ارتفاع معدلات الوفيات فى الأسابيع الأربعة الأولى ، ومن هنا جاءت أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية للخروج بتوصيات تتناول أساليب التشخيص وطرق العلاج الحديثة للتقليل ، من معدل الوفيات ورفع الكفاءة العلمية للأطباء الذين يتعاملون مع الأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور محمد عبد العال الباجي رئيس قسم الأطفال ، ورئيس المؤتمر أنه تم الانتهاء لعدد من التوصيات الخاصة ، ومنها حضور طبيب الأطفال لعمليات الولادة الطبيعية ، والقيصرية من أهم الأسباب التي تساعد على سرعة تشخيص العيوب الخلقية وسرعة التدخل لإنقاذ المولد ، وتجهيز وحدات الأطفال حديثي الولادة بالأجهزة الحديثة التي تساعد على سرعة التشخيص مثل الأشعة التليفزيونية على القلب ، كما أوصى المؤتمر أيضا بضرورة التعاون بين أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء الأطفال وذلك لسرعة التشخيص والعلاج.

وشارك بالمؤتمر أساتذة من جامعة القاهرة، عين شمس ، أسيوط، وجامعة المنيا وأكثر من 200 طبيب من الجامعات المصرية.