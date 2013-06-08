"مجلس الدولة" يرفض طعن محاميي الإخوان على تغريمهم مليون و470 ألف جنيه

ويغرم رافعي الدعوى 4 آلاف جنيه عن كل مستشار بالدائرة الثانية بـ"القضاء الإداري"

كتب : محمد مجدي ومحمد العمدة منذ 7 دقائق

رفضت دائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، طعن جمال تاج الدين، ومحمود أبو العنيين، محاميي جماعة الإخوان المسلمين على تغريمهم مليون و470 ألف جنيه من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وغرمت المحكمة رافعي الدعوى بدفع 4 آلاف جنيه عن كل مستشار بالدائرة.

وأكدت المحكمة في قرار رفضها للدعوى على عدم جواز المخاصمة بين الطرفين، وألزمت تاج الدين وأبو العنيين بالمصروفات.

كان المستشار إبراهيم محمد إسماعيل، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكم بتغريم تاج الدين وآخرين في 8 ديسمبر الماضي، المبلغ المذكور، نظرا لطلبهم رد الدائرة الأولى بالمحكمة عن نظر جميع القضايا المنظورة أمامها مثل إلغاء دعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر الماضي، وإلغاء الإعلانات الدستورية التي أقامها الرئيس محمد مرسي.

يذكر أن تاج الدين، قال في طعنه على قرار التغريم الذي حمل رقم 15649 لسنة 67 قضائية، إن حكم تغريمهما مخالف للقانون والدستور لعدم إخطارهما بالقرار، كما أنه طلب رد مستشاري الدائرة الأولى لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل موعدها بـ8 أيام وفقا لقانون مجلس الدولة.