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الكهرباء تصعق طالبا داخل مدرسة بالسويس.. وطبيب: حالته حرجة

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الكهرباء تصعق طالبا داخل مدرسة بالسويس.. وطبيب: حالته حرجة الكهرباء تصعق طالبا داخل مدرسة بالسويس.. وطبيب: حالته حرجة
تعرض "يوسف موسى مصطفى"، الطالب بالصف الثالث بمدرسة السويس الفنية الميكانيكية قسم تشغيل للصعق عند اقترابه من محول كهرباء عمومى داخل المدرسة، وقد تم نقل الطالب إلى المستشفى العام، حيث تم وضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته.

وانتقل عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ووفد من قيادات التعليم إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطالب التى وصفها الطبيب بالحرجة.


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