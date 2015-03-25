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الشركة المنتجة لعقار سوفالدى المصرى: منح 10% من الإنتاج للفقراء مجانا

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الشركة المنتجة لعقار سوفالدى المصرى: منح 10% من الإنتاج للفقراء مجانا الشركة المنتجة لعقار سوفالدى المصرى: منح 10% من الإنتاج للفقراء مجانا
أعلن الدكتور السيد هنداوى رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة لعقار السوفالدى المصرى، أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم طرح 50 ألف عبوة جديدة للعقار الجديد بالأسواق بإنتاج حكومى بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف "هنداوى" أن الشركة قررت لأول مرة منح 10% من إنتاج العقار الجديد مجانا للفقراء وغير القادرين بالمحافظات، وذلك وفق ضوابط حاكمة وضعتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن نتائج الاختبارات التى أجريت على المرضى إكلينيكا بلغت نسبة نجاحها بنسبة 100% بنفس فاعلية المنتج المستورد، مشيرا إلى أن العقار الجديد يحمل اسم "سوفولانورك"، واستغرق عاما من التجارب والدراسات والأبحاث بالتنسيق مع الشركة الأمريكية التى تنتج نفس المادة الفعالة.

وأشار "هنداوى"، إلى أن ذلك يفتح الأمل أمام ملايين المصريين مرضى الكبد فى سائر محافظات ، حيث لا يتجاوز سعره 2670 جنيها بعد أن أثبتت التجارب على المرضى فاعلية المنتج المصرى، والذى سيكون متوافرا فى جميع الصيدليات والمراكز الطبية الحكومية بسعر يقل 10% عن سعر الدواء المستورد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور هنداوى والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم لتدشين حملة القليوبية خالية من فيرس " سى"


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