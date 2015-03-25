أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

رئيس"عمر أفندى":مفاوضات لتأجير الفروع بعد الانتهاء من القوائم المالية

Google+ Print
رئيس"عمر أفندى":مفاوضات لتأجير الفروع بعد الانتهاء من القوائم المالية رئيس"عمر أفندى":مفاوضات لتأجير الفروع بعد الانتهاء من القوائم المالية
قال المهندس عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار، إن مسألة تأجير فروع الشركة للقطاع الخاص لاتزال محل دراسة ولم يتم البت فيها، وأرجع ذلك إلى دراسة بعض العروض المقدمة والسير فى الإجراءات.

واعتبر عزت محمود، أن تأجير الفروع بمثابة طوق النجاة للشركة لأنه يعنى توفير سيولة لإنعاشها وسداد مستحقات العاملين.

وحول أسباب تأخر انعقاد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة ميزانيات آخر 3 أعوام قال إن السبب يرجع إلى عدم اكتمال القوائم المالية للشركة أعوام 2012 و2013 و2014.

وأضاف عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار، أنه يجرى إعدادها تمهيدا لانعقاد الجمعية.

يذكر أنه سبق عقد جمعية للشركة تتعلق بفترة تسلمها واستلامها من شركة أنوال .


>- رئيس "عمر أفندى": طرح 32 فرعًا من الشركة بمؤتمر شرم الشيخ للاستثمار
>
>- رئيس عمر أفندى يطالب الحكومة بانهاء أزمة ديون الشركة بقيمة مليار جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة