رئيس"عمر أفندى":مفاوضات لتأجير الفروع بعد الانتهاء من القوائم المالية

قال المهندس عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار، إن مسألة تأجير فروع الشركة للقطاع الخاص لاتزال محل دراسة ولم يتم البت فيها، وأرجع ذلك إلى دراسة بعض العروض المقدمة والسير فى الإجراءات.

واعتبر عزت محمود، أن تأجير الفروع بمثابة طوق النجاة للشركة لأنه يعنى توفير سيولة لإنعاشها وسداد مستحقات العاملين.

وحول أسباب تأخر انعقاد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة ميزانيات آخر 3 أعوام قال إن السبب يرجع إلى عدم اكتمال القوائم المالية للشركة أعوام 2012 و2013 و2014.

وأضاف عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار، أنه يجرى إعدادها تمهيدا لانعقاد الجمعية.

يذكر أنه سبق عقد جمعية للشركة تتعلق بفترة تسلمها واستلامها من شركة أنوال السعودية.

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