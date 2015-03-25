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القبض على زعيم الخلية الإرهابية التى نفذت الهجوم على متحف باردو بتونس

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القبض على زعيم الخلية الإرهابية التى نفذت الهجوم على متحف باردو بتونس القبض على زعيم الخلية الإرهابية التى نفذت الهجوم على متحف باردو بتونس
قال مسئول كبير بوزارة الداخلية التونسية، إن الأمن اعتقل زعيم الخلية الارهابية المتورطة فى الهجوم الإرهابى على متحف باردو الأربعاء الماضى.

وصرح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والمكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلى بإن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال زعيم الخلية الإرهابية التى نفذت الهجوم على متحف باردو والذى أوقع 23 قتيلا بينهم 20 سائحًا من جنسيات مختلفة وعون أمن تونسى بالإضافة إلى المسلحين منفذى الهجوم.

وقال الشلى لصحيفة "المغرب" الصادرة اليوم الاربعاء إن الخلية تتكون من 16 عنصرا ارهابيا من بينهم عنصران عائدان من سورية، وقد جرى ايقاف عدد منهم داخل ولايات الجمهورية.

كما أكد الشلى إن عنصرًا ارهابيًا ثالثًا متورط فى الهجوم على المتحف لا يزال فى حالة فرار.

يشار إلى أن رئيس الحبيب الصيد كان أعلن عن اقالة قياديين فى الأجهزة الأمنية بعد ان كشفت التحقيقات الأولى فى العملية الارهابية عن إخلالات أمنية وقصور فى تأمين المتحف.
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مصر 365

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