مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى فى مدينة سرت الليبية

قالت مصادر أمنية، إن خمسة أشخاص قتلوا فى هجوم انتحارى فى مدينة سرت الليبية اليوم الأربعاء، وذكرت قناة النبأ الفضائية الليبية "مقره طرابلس" أن الخمسة قتلوا قرب محطة الكهرباء في المدينة.

شنت القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" ببنغازى بمشاركة سلاح الطيران اليوم الأربعاء، هجوما على قوات مجلس شورى ثوار بنغازى ،ردا على الهجوم الانتحارى ضد كتيبة الصاعقة 36 والذى أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة 12 آخرين.

وأكد العقيد ميلود الزوى الناطق الرسمى للقوات الخاصة «الصاعقة» ، فى تصريح ظهر اليوم، العقيد ميلود الزوي، إن القوات الخاصة بدأت عملية عسكرية بريه أُطلق عليها اسم "الشهيد" رداً على الهجوم الانتحاري، بالاشتراك مع سلاح الجو الليبى.

وأضاف الزوى ، إنه تم استهداف تجمعات ومواقع تمركز قوات تنظيم «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» بالمدفعية الثقيلة، فى محاور الليثى وبوعطنى والقوراشة، وعمليات تنوير لتحديد مواقعهم لمُقاتلات سلاح الجو الليبى وطيران السرب العمودى الليبى ليلاً.

>ونوه بان سلاح الجو قام بشن غارات عنيفة وكثيفة فى هذه المحاور مؤكداً إن العمليات العسكرية لا تزال مُستمرة.

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