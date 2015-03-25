أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى فى مدينة سرت الليبية

Google+ Print
مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى فى مدينة سرت الليبية مقتل 5 أشخاص فى هجوم انتحارى فى مدينة سرت الليبية
قالت مصادر أمنية، إن خمسة أشخاص قتلوا فى هجوم انتحارى فى مدينة سرت الليبية اليوم الأربعاء، وذكرت قناة النبأ الفضائية الليبية "مقره طرابلس" أن الخمسة قتلوا قرب محطة الكهرباء في المدينة.

شنت القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" ببنغازى بمشاركة سلاح الطيران اليوم الأربعاء، هجوما على قوات مجلس شورى ثوار بنغازى ،ردا على الهجوم الانتحارى ضد كتيبة الصاعقة 36 والذى أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة 12 آخرين.

وأكد العقيد ميلود الزوى الناطق الرسمى للقوات الخاصة «الصاعقة» ، فى تصريح ظهر اليوم، العقيد ميلود الزوي، إن القوات الخاصة بدأت عملية عسكرية بريه أُطلق عليها اسم "الشهيد" رداً على الهجوم الانتحاري، بالاشتراك مع سلاح الجو الليبى.

وأضاف الزوى ، إنه تم استهداف تجمعات ومواقع تمركز قوات تنظيم «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» بالمدفعية الثقيلة، فى محاور الليثى وبوعطنى والقوراشة، وعمليات تنوير لتحديد مواقعهم لمُقاتلات سلاح الجو الليبى وطيران السرب العمودى الليبى ليلاً.
>ونوه بان سلاح الجو قام بشن غارات عنيفة وكثيفة فى هذه المحاور مؤكداً إن العمليات العسكرية لا تزال مُستمرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365