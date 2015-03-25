يديعوت احرونوت:إسرائيل تجمد خطة بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

قررت إسرائيل تجميد بناء الف و500 وحدة سكنية جديدة بمستوطنة "هار حوما" بالقدس الشرقية، رغم اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو عشية فوزه فى الانتخابات الاخيرة باستمرار البناء فى القدس بصرف النظر عن الضغوط الدولية.

وعلمت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية انه تقرر وقف خطة البناء الشاملة فى مستوطنة هار حوما "لأسباب تتعلق بالتخطيط او اسباب مهنية".

ووفقا للصحيفة، أكدت وزارة الاسكان الاسرائيلية وبلدية القدس انه تقرر الغاء اثنين من لقاءات النقاش الحاسمة كان من المقرر عقدهما الاسبوع القادم للمضى قدما فى البناء بالمستوطنة، وذلك لأسباب غير معروفة.

وقال مسئولو تخطيط على علم بتفاصيل الخطة للصحيفة انه لن يتم المضى قدما فى تنفيذ البرنامج بسبب الحساسية السياسية، وانه لم ترد موافقة من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى لاجراء النقاشات المتعلقة بعملية التخطيط .

أرجأ مجمع الفقة الإسلامى الدولى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، فى دورته الـ22 التى يختتمها اليوم الأربعاء بالكويت، بيان الحكم الشرعى فى زيارة المسلمين للقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، تحت الاحتلال، لعدم توصل أعضاء مجلسه إلى إجماع تجاه هذه القضية المثيرة للجدل.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور هايل داود لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) " إن المجمع قرر تأجيل اتخاذ قرار فى هذه المسألة لمزيد من البحث والدراسة، وقد جرت مناقشات مطولة حول بيان الحكم الشرعى فى زيارة القدس، ومعظمها دار حول المصالح والمفاسد المترتبة على هذه الزيارة، فهناك من غلب جانب المصالح، وهناك من غلب جانب المفاسد، وهناك من لم ير أى مصلحة، وهناك من لم ير أى مفسدة".

وأشار داود إلى أن الآراء المتعددة دفعت فى النهاية المجمع إلى إتاحة فرصة أكبر للنقاش والحوار، وتأجيل النظر فى هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للمجمع، أو عقد ندوة خاصة فى ذلك.

وكان الوزير الأردنى قد قال فى تصريحات سابقة لوكالة (إينا)" إن بلاده التى طلبت من مجمع الفقه الإسلامى إدارج هذه الموضوع فى دورته الحالية، مستعدة وجاهزة لأن تبذل أقصى إمكاناتها للتيسير على من أراد أن يقوم بزيارة المسجد الأقصى المبارك ودعم المقدسيين".

كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدني، فى تصريحات من رام الله، مطلع يناير الماضي، المسلمين إلى زيارة القدس التى أعلنها عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2015.