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وزير الخارجية اليمنى يطالب بتدخل عربى عسكرى لوقف الانقلاب الحوثى

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وزير الخارجية اليمنى يطالب بتدخل عربى عسكرى لوقف الانقلاب الحوثى وزير الخارجية اليمنى يطالب بتدخل عربى عسكرى لوقف الانقلاب الحوثى
سلم وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى تطالب بجميع أشكال التدخل، وعلى رأسها التدخل العسكرى فى اليمن، لحل الأزمة اليمنية ووقف الانقلاب الحوثى.

وقال وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين فى تصريحات للصحفيين، اليوم، بمقر قاعة اجتماعات القمة العربية فى مدينة شرم الشيخ، إن اليمن تدعو جميع دول العالم بما فيها ودول التعاون الخليجى بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ اليمن من سيطرة الحوثيين.

وأوضح وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين أن ما يحدث على الأرض لا يكفى إدانة أو شجب ويجب اتخاذ خطوات عربية، وأنه سيدعو وزراء الخارجية العرب غدا للتدخل العاجل فى حل الأزمة اليمنية.

وشدد وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين على أن اليمن تنسق مع لتحرك عربى عاجل لحل الأزمة فى اليمن فى أسرع وقت لأن الأمور تتفاقم على الأرض.

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مصر 365

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