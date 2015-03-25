الشرقية تنتظر ثانى شهدائها.. ووالده وشقيقه يتوجهان لسيناء لاستلام الجثمان

ينتظر آلاف من أهالى محافظة الشرقية، وصول جثمان المجند محمد مرسى أحمد شوارب، ثانى شهداء المحافظة فى سيناء، خلال الأعمال الإرهابية الأخيرة، وذلك بعدما أطلق عليه مسلحون الرصاص أثناء تواجده أمام معسكر لقوات الأمن المركزى بالعريش.

وفيما يخيم الحزن على أهالى قرية "مشتول السوق"، توجه والد الشهيد وشقيقه الأكبر أحمد وعدد من الجيران، إلى مستشفى العريش العام لاستلام الجثمان، تمهيداً لتشييعه إلى مثواه الأخير.

ويتوافد أهالى القرية، ونساؤها على منزل الشهيد لمواساة والدته عوالى إبراهيم النجار، وشقيقات الشهيد الأربع، فى الوقت الذى طالب جموع أبناء القرية بالقصاص العادل، ومحاكمة كل المتورطين فى الجرائم التى ترتكب بحق جنود القوات المسلحة فى سيناء.

كانت الشرقية قد شهدت منذ قليل وصول جثمان المجند الشهيد أحمد صبحى محمد حسن الشربينى، الذى راح ضحية تفجير مدرعة بالعريش، حيث وصل إلى مسقط رأسه بمدينة أولاد صقر، تمهيداً لبدء تشييع جنازته العسكرية والشعبية، من مسجد حى المستشفى، واحتشد آلاف من أهالى مدينة أولاد صقر، فى محيط المسجد، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأخرى تطالب بالقصاص.

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