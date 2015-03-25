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نقل مدير الإدارة الهندسية بمركز أبوتيج فى أسيوط بسبب مخالفات

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نقل مدير الإدارة الهندسية بمركز أبوتيج فى أسيوط بسبب مخالفات نقل مدير الإدارة الهندسية بمركز أبوتيج فى أسيوط بسبب مخالفات
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قرارا بنقل مدير الإدارة الهندسية بمركز أبوتيج إلى الوحدة المحلية لمركز البدارى، ونقل مدير الشئون القانونية بالمركز إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، وكذلك وقف مهندسة بالإدارة الهندسية بمركز أبوتيج عن العمل لمدة 3 شهور، وإحالتهم للتحقيق نظراً لما تم حصره من مخالفات فى أعمالهم بالإدارة الهندسية بالمركز .

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من أحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والتى شملت حصرا لمخالفات الإدارة الهندسية بالمركز، وبفحص أعمال الرخص تم تحويل 8 رخص منها لوجود بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية، والتى شكلت لجنة من مديرية الإسكان وإدارة المتابعة بالمحافظة لمراجعة تلك الرخص، ولم يبت فيها حتى تاريخه، كما قدمت مستندا لعقار خطر داهم.

كما أصدر المحافظ قرارا بتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية لترشيح مهندس للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالمركز وتكليف وكيل إدارة الشئون القانونية بالمركز للقيام بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية.

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