شرطة سياحة وآثار الأقصر تحبط محاولة لتجريف مقابر وتلال أثرية

تمكنت شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن محافظة الأقصر، من إحباط محاولة لتجريف وتدمير تلال ومقابر منطقة بين الجبلين الأثرية جنوب الأقصر، وتم إلقاء القبض على أربعة متهمين رئيسيين فى الواقعة التى حاول مرتكبوها إزالة الشواهد التاريخية فى المنطقة، وبيع أراضيها الأثرية كقطع للبناء، كما تمكنت أجهزة الشرطة من ضبط حفار ضخم ومعدات استخدمت فى أعمال الهدم والتجريف لآثار المنطقة .

وكانت منطقة "بين الجبلين" الأثرية بمدينة إسنا التاريخية جنوب محافظة الأقصر، تعرضت خلال العام الجارى لمحاولتين سابقتين لهدم وتجريف وتدمير لمقابرها وتلالها وأسوارها التاريخية ونهب وسرقة لآثارها التى يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية الأولى.

وكان أثريون يعملون فى المنطقة كشفوا عن تعرض المنطقة لاعتداءات على معالمها الأثرية طوال العام الماضى وفى وضح النهار وباستخدام معدات وحفارات ثقيلة تسبب دخولها إلى المنطقة فى انهيار عدد من مقابرها الأثرية المبنية بالطوب اللبن، ودمار كبير لمعالمها التاريخية .