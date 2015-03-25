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إزالة 274 حالة تعد على 11 فدان أراض زراعية بمراكز المنيا

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إزالة 274 حالة تعد على 11 فدان أراض زراعية بمراكز المنيا إزالة 274 حالة تعد على 11 فدان أراض زراعية بمراكز المنيا
تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 274 حالة تعد على مساحة 11 فدانا و12 قيراطا و6 أسهم، بمراكز المنيا، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الذى وجه بضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
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