محلب يشهد مراسم توقيع اتفاقية تجهيز استزراع ألف فدان بأسوان

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة البيئة ومحافظة أسوان، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان.

ويهدف البروتوكول ـ كما يقول الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ـ إلى تحقيق الاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج لمدينة أسوان، فى زراعة غابات خشبية على مساحات كبيرة بمنطقة العلاقى بأسوان، ما ينتج عنه عوائد اقتصادية هامة، ويعود بالنفع على زيادة المساحات الخضراء، والحد من التلوث.

وأشار وزير البيئة إلى أن البروتوكول ينص على أن يتم تجهيز البنية الأساسية والتحتية لـ1000 فدان بمشروع وادى العلاقى، بمحافظة أسوان، واستصلاحها وزراعتها بنبات الجيتروفا، للاستفادة من مياه الصرف الصحى والصناعى بمحافظة أسوان التى تبلغ كميتها حوالى 115000 م3 / يوم.

من جانبه، أوضح محافظ أسوان أن وزارة البيئة ستقدم للمحافظة 10 ملايين جنيه، لتجهيز البنية الأساسية والتحتية واستصلاح للمساحة المشار إليها، على ألا تتجاوز مدة التجهيز والاستصلاح أربعة أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول، بينما تلتزم المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والتابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للالتزام بتوفير مياه الرى اللازمة لهذه الأراضى بعد استصلاحها لضمان استدامة المشروع وعدم تعطله مستقبلاً.