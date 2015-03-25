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تأجيل اقتحام قسم حلوان إلى 15 أبريل لنظر طلبات الدفاع

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تأجيل اقتحام قسم حلوان إلى 15 أبريل لنظر طلبات الدفاع تأجيل اقتحام قسم حلوان إلى 15 أبريل لنظر طلبات الدفاع

القضاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة التى تنظر محاكمة 68 متهمًا فى قضية “اقتحام قسم حلوان” الى جلسة 15ابريل الطلبات الدفاع بالاطلاع على مستندات المقدمة بجلسة اليوم.

واسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والاملاك المخصصه للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحه الالية النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطه والمواطنين .

وكشفت التحقيقات ان المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه الى قسم شرطة حلوان واقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعله واسطوانات الغار ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة التارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الاصرار واصابوا 19 من رجال الشرطه والمواطنين واحدثوا بهم عاهات مستديمه واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

 

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