تجهيز 6 مقرات لبرنامج “مشروعك” بمراكز المنوفية

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إنه تم تجهيز 6 مقار من إجمالى 10 مقار بكل مركز ومدينة من مراكز المحافظة لتخصيصهما كمقار لتنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك » ، الذى أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية ويهدف إلى تبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى جميع المحافظات.

وأضاف عبد الباسط إنه تم تشكيل لجنة للتأكد من جاهزية هذة الأماكن للعمل ، وتدريب العاملين بها لتقديم خدمة مميزة للشباب وتشجيعهم على اللجوء لمثل هذة المشروعات فى إطار مكافحة البطالة وتنمية المجتمع.