أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تجهيز 6 مقرات لبرنامج “مشروعك” بمراكز المنوفية

Google+ Print
تجهيز 6 مقرات لبرنامج “مشروعك” بمراكز المنوفية تجهيز 6 مقرات لبرنامج “مشروعك” بمراكز المنوفية

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الجديد

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إنه تم تجهيز 6 مقار من إجمالى 10 مقار بكل مركز ومدينة من مراكز المحافظة لتخصيصهما كمقار لتنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك » ، الذى أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية ويهدف إلى تبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى جميع المحافظات.

وأضاف عبد الباسط إنه تم تشكيل لجنة للتأكد من جاهزية هذة الأماكن للعمل ، وتدريب العاملين بها لتقديم خدمة مميزة للشباب وتشجيعهم على اللجوء لمثل هذة المشروعات فى إطار مكافحة البطالة وتنمية المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا