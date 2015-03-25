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مواطن بالمنوفية يتهم قيادى إخوانى باغتصاب أرضه والاستيلاء عليها

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مواطن بالمنوفية يتهم قيادى إخوانى باغتصاب أرضه والاستيلاء عليها مواطن بالمنوفية يتهم قيادى إخوانى باغتصاب أرضه والاستيلاء عليها

صورة من البلاغ

تقدم المواطن عمرو حسن أحمد الفقى بشكوى يتهم فيها مجموعة يقول أنها تنتمى لتنظيم الإخوان يتزعمها “رمضان ع ا” أمين حزب الحرية والعدالة الإخواني ، فى تلا ومعاونة آخرين بإغتصاب قطعة أرض ملكله مساحتها 6 ،14 قراط مبانى والبناء عليها بقرية كمشيش مركز تلا،باستخدام بلطجية مطالبا وزير الداخلية بإعادة حقه من يد من وصفهم بالإخوان المغتصبين.

وقال عمرو الفقى أنه منذ سنة تقريبا فوجئت بقيام كل من “رمضان ع ا” ، و “ربيع ع ع ا” ونجله شكرى ، و”عرفة ع ع” بالاستيلاء على قطعة الأرض ملكي والمسلجة بإسمى بدعوة صحة ونفاذ مزينة بالصيغة التنفيذية لمساحة 6.14 ، سهم بحوض القطعة رقم 17 بناحية قرية كمشيش مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكد صاحب الشكوى ان النيابة العامة امرت له بنزل لجنة من الوحدة المحلية برزقان التابعة لها القرية لإجراء المعاينة اللازمة وبيان حدود قطعة الأرض والمبانى المقامة عليها ما إذا كانت حديثة من عدمه وشكل التعدى عليها.

وأضاف انه حرر محضر حمل رقم 16/279 ح مركز شرطة تلا بتاريخ 15 /3/2015 ولم يتم تنفيذ المعاينة اللازمة وإسترداد أرضى .

وأكد عمرو الفقى صاحب الشكوى أنه إرسل شكوته لجميع القيادات الأمنية ، والتنفيذية بمحافظة المنوفية لكن دون إستجابة مطالبا المسئولين المعنيين بالوقوف بجانبه لاسترداد أرضه من أيدى المغتصبين.

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