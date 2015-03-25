أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بنهر النيل بطول 250 متر

Google+ Print
محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بنهر النيل بطول 250 متر محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بنهر النيل بطول 250 متر

محافظ الأقصر

اكتشف محمد بدر محافظ الأقصر بقعة زيت بطول 250 مترا ، خلال جولة نيلية له لتفقد التعديات الواقعة على النيل بمنطقة العوامية.

و كان المحافظ يرافقه عدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات الري  والأملاك والزراعة والإدارة الهندسية ، قد إستقل لنش الإنقاذ النهرى فى جولة بالنيل تفقد خلالها حجم التعديات الموجود على شواطئ النهر ، بمناطق الكرنك والزينية شرق الأقصر والقرنة والبعيرات والأقالتة غربا ، وفى طريق عودته إلى الجانب الشرقى بمنطقة العوامية جنوب المدينة إكتشف بقعة زيت بعرض 5 وطول 250 مترا تقريبا ، دون معرفة مصدر تسربها إلى مياه النيل.

وعلى الفور أمر المحافظ غرفة العمليات بالمحافظة بالاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلك البقعة ، والقضاء عليها قبل وصولها إلى مآخذ مياه الشرب على ضفتى النيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا