محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بنهر النيل بطول 250 متر

اكتشف محمد بدر محافظ الأقصر بقعة زيت بطول 250 مترا ، خلال جولة نيلية له لتفقد التعديات الواقعة على النيل بمنطقة العوامية.

و كان المحافظ يرافقه عدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات الري والأملاك والزراعة والإدارة الهندسية ، قد إستقل لنش الإنقاذ النهرى فى جولة بالنيل تفقد خلالها حجم التعديات الموجود على شواطئ النهر ، بمناطق الكرنك والزينية شرق الأقصر والقرنة والبعيرات والأقالتة غربا ، وفى طريق عودته إلى الجانب الشرقى بمنطقة العوامية جنوب المدينة إكتشف بقعة زيت بعرض 5 وطول 250 مترا تقريبا ، دون معرفة مصدر تسربها إلى مياه النيل.

وعلى الفور أمر المحافظ غرفة العمليات بالمحافظة بالاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلك البقعة ، والقضاء عليها قبل وصولها إلى مآخذ مياه الشرب على ضفتى النيل.