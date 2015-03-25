بالفيديو .. طلاب أكاديمية الشرطة يشاركون في حملة للتبرع بالدم

قامت صباح اليوم ، أكاديمة الشرطة ، بتدشين حملة للتبرع بالدم ، وقد شارك بها أكثر من 200 طالب ، بحضور اللواء عمرو الاعصر مساعد وزير الداخلية رئيس الاكاديمية ، واللواء مدير كلية الشرطة، بالتنسيق مع لجنة من وزارة الصحة.

و قال مصطفي محمد طالب بالفرقة الثاثة ، إن مشاركتهم اليوم تدل علي أن الشرطة ليس دورها الأمن فقط و لكن تقوم أيضا بالمشاركة الأجتماعية من خلال حملات التبرع بالدم ، وزيارات لمستشفي 57357 ، و أكد طارق جمال إن التبرع بالدم من أجل مساندة الشعب بدمائهم .

وقد أعرب اللواء دكتور جمال توفيق ، مدير كلية الشرطة عن فخره واعتزازه بالطلبة المتبرعين، مؤكدًا أن هذه الحملة تظهر مدى الحس الوطنى لدى طلبة كلية الشرطة تجاه الوطن والمواطنين كما أكد على أن إقبال هذا العدد الكبير من الطلبة للتبرع بالدم بشكل اختيارى نابع من انتماءهم للوطن والرغبة الشديدة في خدمة المواطنين.