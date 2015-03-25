بالصور..بدء قبول مسوغات التعيين والتظلمات للمرشحين فى مسابقة 30 ألف معلم بأسيوط‎

بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم بأسيوط فى استلام مسوغات التعيين من المرشحين فى مسابقة 30ألف معلم ، كما تم فتح باب التظلمات من ترتيب المتقدمين للإعلان من الخريجين المتقدمين للمسابقة نفسها.

وصرح بذلك عبد لفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط موضحا أن نصيب أسيوط بلغ 1113 من المسابقة بينهم 315أساسي ، والباقى إحتياطى موزعين على 7مواد دراسية “لغة عربية ،علوم،رياضيات،فصل واحد،لغة إنجليزية،لغة ألمانية،رياض أطفال.

وأضاف بو شامة أن المديرية اختارت إدارة الوسائل التعليمية كمقرا لتلقى مسوغات تعيين المرشحين ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 3لجان الأولى لاستلام وفحص أصول المستندات بكل دقة ، والتأكد من سلامة أصول المؤهلات و الوثائق الرسمية المطلوبة، وصحة بياناتها، وأهمها أن يكون تاريخ الحصول عليها سابقًا عن موعد انتهاء التقدم للمسابقة والثنية لمطابقة بيانات المرشح بكشف النت على إصول المستندات ,والثالثة لتسجيل إصول المستندت فى لسجل وتوقيع المرشح على الإقرار الخاص بعدم العمل فى أى جهه ، منوها على أنه سيتم إحالة من يثبت تقديمه وثائق غير صحيحة أو بيانات خاطئة إلى النيابة العامة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل جدول لإستلام المستندات من المرشحين على مدار 4أيام على أن يكون اليوم الأول لمواد “اللغة العربية لغة إنجليزية،علوم ،دراسات إجتماعية ،وغدا رياضيات ،لغة ألمانية ،أسبانية،إيطالية،فرنسية ،والأحد باقى التخصصات ، والإثنين جميع تخصصات التعليم الفني.

وفى السياق ذاته ذكر وكيل الوزارة أن التظلمات فى نتائج مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، يتم تسليمها فى الإدارات التابعة لمحل إقامة المتقدم ويتم فحصها بعضوية 6عاملين إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، و شئون العاملين، وتنسيق الإعدادي والثانوي، والتنسيق الابتدائي، والتنسيق الفني.