الخارجية: ١٩ دولة عربية أكدت حضور القمة العربية السبت المقبل

أعلن المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطى، أن هناك 19 دولة أكدت مشاركتها فى القمة العربية التى ستنطلق يوم السبت المقبل بشرم الشيخ، لافتا إلى أن الغالبية على مستوى القادة والرؤساء والملوك والبعض على المستوى الوزارى بسبب الظروف التى تتعرض لها بعض الدول العربية، وجميع الدول العربية التى وجهت لها الدعوة أكدت المشاركة، موضحا أن المقعد السورى سيكون شاغرا فى اجتماعات القمة.>وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطى، إن مصر تسخر كل إمكانيتها وكل مؤسسات الدولة المصرية حتى تخرج القمة العربية بالشكل الذى يليق بمصر وبما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويتناسب مع حجم التحديات وتناقش ملفات فى غاية الأهمية والخطيرة وتحدى الإرهاب، وتفتيت الدول العربية ونحضر بشكل جيد من الجوانب التنظيمية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطى فى تصريحات للصحفيين بمقر الاجتماعات التحضيرية فى شرم الشيخ، أن القمة ستكون يوم 28 سوف تبدأ بجلسة افتتاحية بتسلم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة القمة، ويعقبها جلسة لمناقشة بنود القمة وبها شق سياسى تتعلق بالأمن القومى وهناك جدول خاص بالأعمال ليبيا واليمن وسوريا، وهناك مشروعات قرارات بشأنها وهناك شق اقتصادى بها ثمانية قرارات تم رفعها للقمة على المستوى الرئاسى لتلبية إنشاء المنطقة الحرة العربية والاتحاد الجمركى ودفع الاستثمارات فى العالم العربى.

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