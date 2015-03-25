الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: افتتاح الإسماعيلية الجديدة أغسطس المقبل

قال اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع حفر القناة الجديدة فى تصريحات صحفية، إن مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة سيتم افتتاحه فى يوم 8 أغسطس المقبل، مع بدء مرور السفن فى قناة السويس الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن المدينة تقام على مساحة 2157 فدانًا بطول 11,3 كيلو متر بين مسارى المجرى الملاحى لقناة السويس، ويتضمن مشروع المدينة إقامة 57 ألفًا و54 وحدة سكنية و620 فيلا شبه منفصلة و373 فيلا منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية صحية واجتماعية ونادٍ رياضى للقوات المسلحة.

وتخدم المدينة حجم العمالة المتوقعة فى مشروعات تنمية قناة السويس، وظهيرا مدنيا لتوسعات محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه قال المهندس حسام الدين مصطفى مدير عام منطقة تليفونات الإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن المرحلة الأولى لمدينة الإسماعيلية الجديدة تتكون من "58000" وحدة سكنية.

وأشار المهندس حسام الدين مصطفى إلى أنه سيتم تركيب بمنطقة الفيلات عدد "9" وحدات "إم ثان" سعة كل وحدة 200 خط للشبكة الرئيسية، و3 آلاف و600 خط، بالإضافة إلى توفير مسارات أعمال مدنية لكل فيلا لسحب كوابل الألياف الضوئية مستقبلاً للشبكة الثانوية.

وأضاف مدير عام تليفونات الإسماعيلية، أن إجمالى التكاليف للمرحلة العاجلة 21 مليونا و300 ألف جنيه، أما تكاليف إنشاء عدد 23 وحدة "إم ثان" وتوصيل الكهرباء ستكون التكلفة 11 مليونا و675 ألف جنيه، بينما تكاليف التوريدات وأعمال كوابل الفيبر 4 ملايين و200 ألف جنيه، وتتكلف مسارات الأعمال المدنية الرئيسية والشبكة الفرعية 5 ملايين و425 ألف جنيه، وذلك فى إطار خدمات الاتصالات التى ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدخالها لمدينة الإسماعيلية الجديدة "شرق قناة السويس" تحت إشراف المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب والمهندس رفعت جنيدى نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق والمهندس العربى صابر رئيس قطاع مناطق الإسماعيلية.

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