بالصدفة.. محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بطول 250 مترا خلال جولة نيلية

اكتشف محمد بدر محافظ الأقصر، بقعة زيت بطول 250 مترا صدفة، وذلك خلال جولة نيلية لتفقد التعديات الواقعة على النيل بمحيط مدينة الأقصر .

كان المحافظ يرافقه عدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات الرى والأملاك والزراعة والإدارة الهندسية، قد استقل "لنش" تابع للإنقاذ النهرى فى جولة بالنيل تفقد خلالها حجم التعديات الموجود على شواطئ النهر بمناطق الكرنك والزينية شرق الأقصر والقرنة والبعيرات والأقالتة غربا، وفى طريق عودته إلى الجانب الشرقى بمنطقة العوامية جنوب المدينة، اكتشف بقعة زيت بعرض 5 أمتار وطول 250 مترا تقريبا فى المسافة ما بين فندقى الجولى فيل والشيراتون دون معرفة مصدر تسربها إلى مياه النيل.

وعلى الفور أمر المحافظ غرفة العمليات بالمحافظة بالاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلك البقعة والقضاء عليها قبل وصولها إلى مآخذ مياه الشرب على ضفتى النيل.