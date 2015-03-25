أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصدفة.. محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بطول 250 مترا خلال جولة نيلية

Google+ Print
بالصدفة.. محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بطول 250 مترا خلال جولة نيلية بالصدفة.. محافظ الأقصر يكتشف بقعة زيت بطول 250 مترا خلال جولة نيلية
اكتشف محمد بدر محافظ الأقصر، بقعة زيت بطول 250 مترا صدفة، وذلك خلال جولة نيلية لتفقد التعديات الواقعة على النيل بمحيط مدينة الأقصر .

كان المحافظ يرافقه عدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات الرى والأملاك والزراعة والإدارة الهندسية، قد استقل "لنش" تابع للإنقاذ النهرى فى جولة بالنيل تفقد خلالها حجم التعديات الموجود على شواطئ النهر بمناطق الكرنك والزينية شرق الأقصر والقرنة والبعيرات والأقالتة غربا، وفى طريق عودته إلى الجانب الشرقى بمنطقة العوامية جنوب المدينة، اكتشف بقعة زيت بعرض 5 أمتار وطول 250 مترا تقريبا فى المسافة ما بين فندقى الجولى فيل والشيراتون دون معرفة مصدر تسربها إلى مياه النيل.

وعلى الفور أمر المحافظ غرفة العمليات بالمحافظة بالاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تلك البقعة والقضاء عليها قبل وصولها إلى مآخذ مياه الشرب على ضفتى النيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365