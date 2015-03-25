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إرهابيون يفجرون عبوتين ناسفتين داخل شاليه الدكتور على جمعة بالفيوم

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إرهابيون يفجرون عبوتين ناسفتين داخل شاليه الدكتور على جمعة بالفيوم إرهابيون يفجرون عبوتين ناسفتين داخل شاليه الدكتور على جمعة بالفيوم
قام إرهابيون، منذ قليل، بتفجير شاليه الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، الواقع على شاطئ بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، مما أدى لحدوث عدد من الخسائر بالشاليه وتصدع المبنى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ بقيام مجهولين، بتفجير شاليه مملوك للدكتور على جمعة، المفتى السابق للديار المصرية، فى قرية سياحية على شاطئ بحيرة قارون بمركز يوسغ الصديق، والذى كان خاليا من السكان، ويرجح أن يكون التفجير وقع بعد وضع عبوتين ناسفتين، مما أدى إلى تكسير وتحطيم الأثاث المنزلى بالشاليه ومحتوياته، ولم تقع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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