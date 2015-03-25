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ندوة بإعلام أسيوط بعنوان “سبل خلق فرص جديدة لعمل ذوي الإعاقة”

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ندوة بإعلام أسيوط بعنوان “سبل خلق فرص جديدة لعمل ذوي الإعاقة” ندوة بإعلام أسيوط بعنوان “سبل خلق فرص جديدة لعمل ذوي الإعاقة”

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

نظم مركز النيل للإعلام ندوة بعنوان ” ذوي الإعاقة وخلق فرص جديدة ” ، والتي تهدف إلي استغلال التكنولوجيا الحديثة في توفير فرص عمل لذوي الإعاقة ورفع مهاراتهم واستغلال جميع الفرص المتاحة في سوق العمل ، وتحدي الإعاقة لديهم وتحقيق الذات بالإضافة إلي دراسة المعوقات وتقديم المقترحات والحلول ، حسب ما صرح بذلك محسن محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط.

وأضاف محسن أنه شارك بالندوة 30 شخص من ذوي الإعاقة من الذكور والإناث وحاضر بها أحمد صلاح الشربيني استشاري تدريب وتنمية.

وأكد علي دور التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة ومساهمتها في تطوير البلاد وما هي الوظائف الملائمة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية واهم الأجهزة التي تساعد ذوي الإعاقة في التعامل مع الحاسب الآلي.
> وقالت شادية إبراهيم مدير عام مركز تأهيل الفتيات أن المركز يقوم بتدريب الفتيات ذوي الإعاقة الذهنية من سن 9 سنوات إلي 18 سنة وذوي الإعاقة الحركية من 9 إلي 30 سنة موضحة أن المركز يقدم بعض النماذج القوية لذوي الإعاقة من خلال تدريبهم علي بعض الحرف مثل التطريز اليدوي وأشغال الإبرة وبعض أنواع السجاد والخياطة.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي لتدريب ذوي الإعاقة علي مستوي المحافظة وإعطائهم الفرص لتحقيق ذاتهم وعدم التقليل بقدراتهم تقديم كافة التسهيلات لهم كأي مواطن من أبناء المحافظة.

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