سقوط عصابة نساء تخصصت فى سرقة الملابس الحريمى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 سيدات كونوا فيما بينهن تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة محال الملابس الحريمى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن مباحث قسم المنيا من ضبط، "منال . ز . ع" 19 سنة ومقيمة فى بندر المنيا، و"ثناء . م "19 سنة و مقيمة بندر المنيا، و "رجية . م "19 سنة ومقيمة فى ماقوسة مركز المنيا، لارتكابهن واقعة سرقة كميات من الملابس الحريمى من داخل محل تجارى بحى أرض سلطان، والمحرر عنها المحضر رقم 3480 جنح قسم المنيا، وبمواجهة المتهمات بما أسفر عنه الضبط أقررن بارتكابهن الواقعة وأرشدن عن المسروقات.

واعترفت الفتيات بأنهن وراء ارتكاب واقعة سرقة محل تجارى آخر كائن فى شارع الحسينى بندر المنيا ملك هشام محمد أبو العطا 27 سنة صاحب محل ملابس ومقيم بندر مغاغة والمحرر عنها المحضر رقم 13180 لسنة 2015 جنح قسم المنيا.