تأجيل محاكمة 40 إخوانيا فى حرق محكمتى قنا وديوان المحافظة إلى 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وطارق مختار، محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان من المتهمين فى اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وحرق محكمتى قنا، لجلسة 28 أبريل لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر أ فى قانون العقوبات.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج السيارات، ومبانى محكمتى قنا الابتدائية والاستئناف عقب أحداث الشغب التى وقعت بالمحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى أقوال 3 شهود من قوات الأمن المكلفين بالحراسة على ديوان عام المحافظة والمحكمة يوم 14 أغسطس 2013، وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن على المادتين 375 مكرر و 375 مكرر أ.