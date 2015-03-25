بدء محاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 68 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، التى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

فى البداية قدّم سكرتير الجلسة للمحكمة حرزا كان مرفق بالقضية الأصلية محرز والمحكمة قامت بفضه، حيث تبين أنه مكتوب عليه نيابة حوادث جنوب القاهرة ويحتوى فلاشة ميمورى وعدد 73 من الصور الفوتوغرافية، كما استدعت المحكمة عضو اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز لإدراج الحرز من ضمن التقرير.

وفى نفس السياق سجل هيئة الدفاع كاملة عن المتهمين اعتراضهم على ما قام به سكرتير المحكمة بجلسة اليوم بخصوص حرز جلسة اليوم، والقاضى يعقب على ذلك "محصلش حاجة والمحكمة مش هضيع حق حد والخطأ وارد".

- سماع شهود الإثبات بمحاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان" اليوم