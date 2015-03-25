الحكم في طعن “جرانة” على حبسه 5 سنوات يونيو القادم

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، جلسة 2 يونيو القادم لنظر الطعن المقدم من دفاع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة زهير جرانة ، وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، والعزل من الوظيفة، فى اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، وذلك أمام دائرة الثلاثاء “ب” بمحكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض.

يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قضت بمعاقبة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة، وذلك إثر إدانته بالتربح في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.