مشادة كلامية بين قاضى “فض رابعة” وهيئة الدفاع

شهدت قاعة محكمة أمن طرة بمنطقة حلوان ،أمس،مشادة كلامية بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بفض رابعة العدوية وبين هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد.

وبدأت الواقعة بعد أن رفض السيد الجزار عضو هيئة الدفاع الامتثال لطلب هيئة المحكمة وتقديم طلباته والابتعاد عن المطاوله فى مرافعتهة أمام المحكمة ،وهو ما رفضة عضو الدفاع واستمر فى حديثة.

وقال الجزار ، إن المتهمين يعانون داخل السجون خاصة وأنهم محبوسين على ذمة القضية منذ فترة طويلة ، وهو ما يخالف القانون ، ولابد من هيئة المحكمة أن تخلى سبيلهم على ذمة القضية.

أضاف الجزار، أننى أطالب الهيئة بتحقيق مطالب المتهمين ، خاصة وأن المتهمين أنفسهم يتهموا أعضاء هيئة الدفاع بالتقصير ، هنا قاطعة رئيس المحكمة ،قائلا: بناء عليه طلباتك ، وهو مارفضة عضو هيئة الدفاع استمر فى مرافعتة ، مما دفع رئيس المحكمة بمفاجأته ورفع الجلسة ،وتركه يتحدث منفردا للمنصة.

وبعد ذلك الواقعة ، هتف المتهمون من داخل القفص الزجاجى “حسبى الله ونعم الوكيل ، حسبى الله ونعم الوكيل ، يسقط يسقط حكم العكسر،ربنا المنتقم الجبار “.

وطلب قوات الحرس المكلفة بتأمين القاعة من المصوريين الصحفيين عدم تصوير حالة الهياج التى انتابت المتهمين داخل القفص بعد رد فعل المحكمة.