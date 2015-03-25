حريق يلتهم ورشة دهانات أخشاب وحظيرة مواشى بأسوان‎

ألتهم حريق ضخم ورشة لدهانات الأخشاب بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان ، وامتد الحريق إلى حظيرة للمواشى مجاورة للورشة مما أسفر عن نفوق 3 رؤوس مواشي.

وكان اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسوان بنشوب حريق بورشة لدهانات الأخشاب ملك “روماني جميل” ، يعقوب 29 سنة ومقيم السيل الريفي وأمتدت النيران إلي حظيرة مواشي مجاورة لورشة ملك “معروف دياب عثمان” 54 سنة جزار ومقيم المدينة الصناعية ، شرق السلخانة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والذى أسفر عن احتراق ، الورشة بالكامل ونفوق 3 رؤوس مواشي ولم يسفر الحريق عن اى إصابات أو خسائر بشرية ، وتحرر المحضر رقم “2021″ إداري قسم أول أسوان لسنة 2015 ، وجاري العرض علي النيابة العامة.