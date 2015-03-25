مصرع طالب ثانوى تحت عجلات القطار بأسيوط‎

لقى طالب ثانوى مصرعه منذ قليل ، أثر اصطدامه بقطار السكة الحديد أثناء عبوره مزلقان محطة أبو تيج بأسيوط.

وكان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارآ ، يفيد ورود بلاغ من محطة السكة الحديد باصطدام أحد القطارات بشخص ، مما أدى لوفاته على الفور.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال مرور قطار المتجه للوجه القبلى اصطدم بأحد الأشخاص ويدعى موسى شعبان هاشم طالب ثانوي أزهري 16 سنة ، مقيم قرية الدوينة التابعة لمركز أبوتيج، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور مما أدى لمصرعه على الفور.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو تيج المركزي ، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.