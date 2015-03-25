5 أكمنة جديدة على الطرق الرئيسية والفرعية لحصار الجماعات المسلحة بسيناء

قامت القوات المسلحة بإنشاء 5 أكمنة جديدة على الطريق الدولي العريش رفح ، وعلى الطرق الفرعية جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح لمنع أى تحركات للعناصر المسلحة ، وتضييق الخناق على تحركاتهم ومحاصرتهم تمهيدا لشن عملية عسكرية مكبرة خلال الأيام القادمة.

وأكد شهود عيان أن منطقة العبيدات على الطريق الدولي العريش الشيخ زويد شهدت وصول معدات عسكرية لإقامة كمين جديد بالقرب من منطقة الخروبة ، التى شهدت العديد من عمليات الاستهداف لمدرعات الجيش بعبوات ناسفة كان أخرها العبوة التى أسفرت عن استشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة 6 أخرين.

وأضاف شهود العيان أن الكمين الثاني على نفس الطريق الدولي ، وقبل مدينة الشيخ زويد بـ3 كيلو مترات بمنطقة الشلاق ، وتم الانتهاء من إقامة الكمين فى تلك المنطقة.

أما الكمين الثالث فتم إقامته ، بمنطقة الوفاق على الطريق الدولي الشيخ زويد رفح وهى نفس المنطقة التى تشهد قيام المسلحين بنصب أكمنة ، والبحث عن مطلوبين ونفس المنطقة التى شهدت اختطاف الضابط أيمن الدسوقى فى الفترة الماضية ، والكمين الرابع فتم عمله على الطريق الشيخ زويد الجورة بمنطقة الظهير ، وهي المنطقة التى تتحرك فيها الجماعات المسلحة ، والكمين الخامس فتم نصبة فى منطقة الخروبة بالقرب من الطريق الدولي العريش الشيخ زويد لمنع عبور السيارات من الطرق الجانبية.

وشهدت تلك الارتكازات الأمنية إجراءات مشددة وتفتيش للسيارات ، والمواطنين والكشف عنهم لمنع تسلل أى عناصر إلى مدينة العريش لاستهداف المقرات الأمنية بالسيارات المفخخة خاصة ، بعد قيام الجماعات المسلحة باختطاف سيارة إسعاف من مستشفى الشيخ زويد منذ ثلاثة أيام.