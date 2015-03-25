أفضل 10 - بالفيديو .. هل تصدق إهدار هذه الفرص؟

تنتفض مدرجات ملعب كرة القدم عندما يضيع الفريق فرصة محققة للتسجيل، ولكن ماذا عن الفرص التي لا يمكن إهدارها؟

أفضل 10 - بالفيديو .. الحضري وشمايكل وشيلافيرت في أجمل أهداف حراس المرمى

FilGoal.com يقدم لزواره بالفيديو أسوأ 10 فرص ضائعة في تاريخ كرة القدم..

- كيي كامارا (كينساس سيتي ويزاردس ضد لوس أنجيلوس جالاكسي)

- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد)

- كريس إويلمو (سكوتلاندا ضد النرويج)

- روني روزينال (ليفربول ضد أستون فيلا)

- روكي بابتيست (هارو بورو ضد ويلثام أبي)

- إليا سافينوجيتش (دينامو زغرب ضد سيباليا فينكوفسكي)

- دييجو فورلان (مانشستر يونايتد ضد يوفنتوس)

- علي سامي (مولودية الجزائر ضد شباب بلوزداد)

- جاكوب بلازكوفسكي (دورتموند ضد فرايبورج)

- فهد خلفان (قطر ضد أوزبكستان)

وهذه الفرصة +