أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أفضل 10 - بالفيديو .. هل تصدق إهدار هذه الفرص؟

Google+ Print
أفضل 10 - بالفيديو .. هل تصدق إهدار هذه الفرص؟ أفضل 10 - بالفيديو .. هل تصدق إهدار هذه الفرص؟

تنتفض مدرجات ملعب كرة القدم عندما يضيع الفريق فرصة محققة للتسجيل، ولكن ماذا عن الفرص التي لا يمكن إهدارها؟

أفضل 10 - بالفيديو .. الحضري وشمايكل وشيلافيرت في أجمل أهداف حراس المرمى

FilGoal.com يقدم لزواره أسوأ 10 فرص ضائعة في تاريخ كرة القدم..

- كيي كامارا (كينساس سيتي ويزاردس ضد لوس أنجيلوس جالاكسي)

- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد)

- كريس إويلمو (سكوتلاندا ضد النرويج)

- روني روزينال (ليفربول ضد أستون فيلا)

- روكي بابتيست (هارو بورو ضد ويلثام أبي)

- إليا سافينوجيتش (دينامو زغرب ضد سيباليا فينكوفسكي)

- دييجو فورلان (مانشستر يونايتد ضد يوفنتوس)

- علي سامي (مولودية الجزائر ضد شباب بلوزداد)

- جاكوب بلازكوفسكي (دورتموند ضد فرايبورج)

- فهد خلفان (قطر ضد أوزبكستان)

وهذه الفرصة +

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات