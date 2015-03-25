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جهاد جريشة مرشحًا لتمثيل مصر في مونديال 2018

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جهاد جريشة مرشحًا لتمثيل مصر في مونديال 2018 جهاد جريشة مرشحًا لتمثيل مصر في مونديال 2018

أكد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة أن الحكم الدولي جهاد جريشة بات من المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات إذاعية إلى أن جريشة أثبت كفاءته في كأس أفريقيا الأخيرة، ليتم تكريمه بإدارة مباراة المركزين الثالث والرابع.

وأضاف أن تعد من أفضل ثلاثة دول في القارة في التحكيم، وأصبحت جاهزة للمشاركة في المونديال بعد الغياب عن كأس العالم 2010 و2014.

وكان عصام عبد الفتاح آخر حكم ساحة مصري شارك في كأس العالم، حيث أدار مباراة وحيدة بين أستراليا واليابان في الدور الأول، وتم استبعاده من البطولة بسبب خطأ كبير.

ولفت رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين أجاد أيضًا في إدارة مباريات كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وأتم بأن جهاد جريشة تم اختياره أيضًا لإدارة مباريات كأس العالم للشباب في نيوزلندا.

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