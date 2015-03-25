اتحاد الكرة: المشرف العام على المنتخب؟ من يستيقظ أولاً!

من أصبح المشرف العام على منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر؟ .. كان لهذا التساؤل إجابة غير تقليدية عند محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال الشامي بلهجة ساخرة: "من المفترض أن جمال علام رئيس الاتحاد هو المشرف العام، ولكن من يستيقظ أولاً من أعضاء الاتحاد، يتولى المسؤولية".

وأضاف في تصريحات إذاعية أن جميع أعضاء اتحاد الكرة لديهم سلطة الإشراف على المنتخب، والمساعدة في تلبية مطالب الجهاز الفني.

وكان حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المشرف العام على "الفراعنة" في الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده شوقي غريب.

وألغى مجلس إدارة اتحاد الكرة منصب المشرف على المنتخب عند تعيين المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.