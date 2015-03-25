اتحاد الكرة يتحفظ على إقامة مباريات الدوري ظهرًا

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن إقامة مباريات الدوري ظهرًا لن يكون أمرًا مقبولاً.

وأضاف الشامي في تصريحات إذاعية: "سيكون الأمر قابل للتطبيق مع استئناف المسابقة، ولكن استمراره لنهاية الموسم لن يكون مقبولاً".

وبرر عضو اتحاد الكرة تحفظه على إقامة مباريات الدوري ظهرًا، بأنها ستتسبب في أضرار مادية كبيرة وتضارب في عقود البث التليفزيوني.

وكانت اقتراحات صدرت من وزارة الرياضة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة بإقامة المباريات الساعة الواحدة والثالثة والنصف عصرًا لأسباب أمنية.

يُذكر أن بطولة الدوري توقفت بقرار من مجلس الوزراء يوم 8 فبراير الماضي عقب وفاة 22 مشجعًا من جماهير الزمالك في حادثة الدفاع الجوي.