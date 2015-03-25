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عاشور يكشف لـ في الجول: لماذا التصقت به سمعة أنه لاعب غير دولي

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عاشور يكشف لـ في الجول: لماذا التصقت به سمعة أنه لاعب غير دولي عاشور يكشف لـ في الجول: لماذا التصقت به سمعة أنه لاعب غير دولي

قال عنه حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب إنه لاعب موظف، وهو تشبيه استخدمه المعلم لتفسير لماذا لا يضمه للفراعنة، وحسام عاشور نجم الأهلي يرد اليوم قبل انطلاق فترة الفريق الوطني مع مدرب جديد هو هيكتور كوبر.

يجيب عاشور لـFilGoal.com "هذه وجهة نظر المعلم، احترمها، لكن هل كل مدربي الأهلي منذ بدأت الكرة فاتهم هذا الشيء مثلا؟".

وتابع "كنت متألقا وفعليا مكسر الدنيا في فترة حسن شحاتة.. لكن رأيه هذا جعل كل من جاء بعده يأخذ الطريق ذاته".

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وأردف "أصبحت سمعة التصقت بي بسبب رأي كابتن حسن، دوما أكون أفضل لاعب ارتكاز في مصر.. ودوما أنا خارج الصورة!"

وسأل FilGoal.com نجم الأهلي، وما رأيك في أنك خارج أول قائمة للمدرب الجديد هيكتور كوبر؟

ورد عاشور "الكل يعلم أن كوبر لم يختر تلك القائمة، بل (أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني)".

وأكمل "لهذا لم أفقد الأمل.. سألعب وسنرى، سأواصل بذل الجهد ووقتها سأحكم، هل كوبر سيسير على نهج من سبقوه أم سيكون مختلفا".

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