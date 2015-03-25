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رواد مواقع التواصل يدشنون حملة رد الجميل لترشيح السيسى لجائزة نوبل للسلام

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رواد مواقع التواصل يدشنون حملة رد الجميل لترشيح السيسى لجائزة نوبل للسلام رواد مواقع التواصل يدشنون حملة رد الجميل لترشيح السيسى لجائزة نوبل للسلام
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" منشورات لحملة تحمل اسم "رد الجميل"، تطالب بجمع توقيعات لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى جائزة نوبل للسلام.

وجاء نص رسالة الحملة "دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف.. دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمى، وتحترم جوارها.. تدافع ولا تعتدى.. تقبل وتحترم الآخر وتؤمن بأن الاختلاف وسيلة للتعارف ولإثراء الحضارة الإنسانية". وتابعت الحملة: "ألا يستحق من أنقذ نوبل للسلام.. ألا يستحق رد الجميل".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الحملة قائلين: "منذ تولية الرئيس السيسى الحكم وعلاقتنا تتحسن وتقوى مع جميع بلاد العالم، والدليل على ذلك رغبة جميع دول العالم فى تعزيز التعاون مع مصر".. مؤكدين: "ثقة الشعب المصرى فى الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت دول العالم أجمع تثق بقيادته الحكيمة لمصر، وجاء الوقت أننا نرد الجميل لمن أنقذ مصر".


>- مصر تمد يدها لإثيوبيا بأغصان الزيتون.. السيسى يؤكد اليوم أمام البرلمان الإثيوبى على التعاون المشترك.. الرئيس يترجل من سيارته لمصافحة جموع المصريين المحتشدين لتحيته فى أديس أبابا
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>- السيسى فى حواره لإذاعة القرآن الكريم: سلوكياتنا أعطت صورة مغلوطة عن الإسلام.. وأشعر بالمرارة يوميا بسبب إساءة المسلمين إلى دينهم.. ويوجه رسالة للمخربين: الإسلام لن يُعز بسفك الدماء وترويع الآمنين

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مصر 365

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