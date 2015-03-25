أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جثمان شهيد العريش يصل مسقط رأسه بالشرقية.. والأهالى يهتفون ضد الإخوان

Google+ Print
جثمان شهيد العريش يصل مسقط رأسه بالشرقية.. والأهالى يهتفون ضد الإخوان جثمان شهيد العريش يصل مسقط رأسه بالشرقية.. والأهالى يهتفون ضد الإخوان
وصل منذ قليل جثمان المجند الشهيد أحمد صبحى محمد حسن الشربينى، الذى راح ضحية تفجير مدرعة بالعريش، إلى مسقط رأسه بمدينة أولاد صقر، وذلك تمهيداً لبدء تشيع جنازته العسكرية والشعبية، من مسجد حى المستشفى.

واحتشد آلاف من أهالى مدينة أولاد صقر، فى محيط المسجد، فى انتظار تشييع الجثمان، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأخرى تطالب بالقصاص، فيما توجه أشقاء الشهيد لاستلام جثمانه.

يذكر أن الشربينى استشهد أمس، فى انفجار استهدف مدرعة كانت تقله وآخرين فى منطقة الخروبة شمال العريش.


>- ننشر صورة شهيد الشرقية فى حادث تفجير مدرعة العريش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365