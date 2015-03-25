جثمان شهيد العريش يصل مسقط رأسه بالشرقية.. والأهالى يهتفون ضد الإخوان

وصل منذ قليل جثمان المجند الشهيد أحمد صبحى محمد حسن الشربينى، الذى راح ضحية تفجير مدرعة بالعريش، إلى مسقط رأسه بمدينة أولاد صقر، وذلك تمهيداً لبدء تشيع جنازته العسكرية والشعبية، من مسجد حى المستشفى.

واحتشد آلاف من أهالى مدينة أولاد صقر، فى محيط المسجد، فى انتظار تشييع الجثمان، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأخرى تطالب بالقصاص، فيما توجه أشقاء الشهيد لاستلام جثمانه.

يذكر أن الشربينى استشهد أمس، فى انفجار استهدف مدرعة كانت تقله وآخرين فى منطقة الخروبة شمال العريش.

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