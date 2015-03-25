إصابة ضابط ومجندين فى انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

أصيب صباح اليوم الأربعاء، ضابط ومجندان تابعون للقوات المسلحة جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق برنيس الشلاتين، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لتلقى العلاج.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من الغرفة الرئيسية لإسعاف البحر الأحمر، تفيد نقل ضابط ومجندين مصابين لمستشفى مرسى علم، بعد انقلاب السيارة التى كانت تقلهم بالكيلو 17 طريق برنيس الشلاتين.

وأكد الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أن إصاباتهم متوسطة، عبارة عن كسور وكدمات.