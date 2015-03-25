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"الفرنسية" تتراجع: الرئيس اليمنى مازال بمكان آمن فى عدن

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"الفرنسية" تتراجع: الرئيس اليمنى مازال بمكان آمن فى عدن "الفرنسية" تتراجع: الرئيس اليمنى مازال بمكان آمن فى عدن
أكد مصدر قريب من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أن الأخير لم يغادر اليمن ونقل إلى "مكان آمن فى عدن"، وذلك بعد معلومات عن مغادرته البلاد فى ظل تقدم المسلحين الحوثيين نحو المدينة الجنوبية.

وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن هادى "انتقل إلى مكان آمن فى عدن ولم يغادر البلاد".

وفى السياق ذاته، قال مساعدان للرئيس اليمنى إنه لا يزال فى عدن ولا يعتزم الرحيل بعد أن تقدمت قوات جماعة الحوثى صوب المدينة.

وقال رئيس جهاز الأمن القومى اللواء على الأحمدى لدى سؤاله عما إذا كان هادى فى اليمن "موجود موجود موجود، أنا الآن عنده فى القصر وهو موجود فى عدن".

وقال محمد مارم مدير مكتب هادى، إن الرئيس فى عدن ويتابع الموقف، وحث اليمنيين على توحيد صفوفهم، معبرا عن ثقته بأن شعب اليمن وبقية الشعوب العربية والحكومات لن تقبل بسقوط عدن.


>- سكاى نيوز: منصور هادى يغادر عدن.. والحوثيون يعتقلون وزير الدفاع
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>- "الفرنسية": الرئيس اليمنى يغادر عدن إلى خارج البلاد (تحديث)

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