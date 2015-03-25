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مصرع طالب ثانوى أزهرى تحت عجلات قطار فى أسيوط

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مصرع طالب ثانوى أزهرى تحت عجلات قطار فى أسيوط مصرع طالب ثانوى أزهرى تحت عجلات قطار فى أسيوط
لقى طالب ثانوى مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان محطة أبو تيج بأسيوط.

كان اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بمركز أبو تيج يفيد ورود بلاغ من محطة السكة الحديد باصطدام أحد القطارات بشخص ما أدى لوفاته على الفور.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال مرور القطار المتجه للوجه القبلى اصطدم بأحد الطلاب، ويدعى "موسى .ش . هـ" طالب ثانوى أزهرى 16 سنة مقيم قرية الدوينة التابعة لمركز أبوتيج، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، ما أدى لمصرعه على الفور، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو تيج المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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مصر 365