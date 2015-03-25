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ضبط سيدة تدير شبكة دعارة بالإسكندرية

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ضبط سيدة تدير شبكة دعارة بالإسكندرية ضبط سيدة تدير شبكة دعارة بالإسكندرية
تمكنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط للآداب العامة تقودها سيدة، من خلال استقطاب الساقطات، وتسهيل أعمال الدعارة لراغبى المتعة مقابل أجر.

كانت معلومات قد وردت لضابط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد إدارة "هند. ر"، شقة بأحد عقارات شارع الإيمان، فى دائرة باب شرق، لأعمال الدعارة واستقطاب الساقطات، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة، وضبط المتهمة، وكل من "منال. ر" 20 سنة بدون عمل، مقيمة بالدخيلة، سبق صدور حكم ضدها فى قضية ممارسة دعارة، بالحبس 3 سنوات، و"إسلام. ن"، 28 سنة، عامل ومقيم بمركز كفر الشيخ، وجميعهم فى حالة تلبس، وبمواجهتهم اعترفوا فتحرر محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة.

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مصر 365

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