كاسياس: بوفون نموذج يحتذى به

أشاد إيكر كاسياس حارس مرمى إسبانيا بجيانلويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي، وأكد أنه تعلم منه الكثير في بداية مسيرته الكروية.

كاسياس والذي توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، شدد على أن بداية بوفون مع نادي بارما هي نموذج لأي حارس مرمى يريد أن يصبح له شأن كبير مستقبلا.

في حديث حارس نادي ريال مدريد للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال:"لكي يكون حارس مرمى من بين الثلاثة، الأربعة أو الخمسة لاعبين الأفضل في العالم، لابد أن يكون قد قدم مسيرة استثنائية وحقق العديد من الألقاب".

"من الجيد دائما أن يتلقى حارس المرمى الإشادة على ما يقوم به داخل الملعب".

"في الحقيقة، بداية بوفون لمسيرته وهو صغيرا جدا ساعدتني كثيرا..عندما ترى حارسا صغيرا بمواصفاته منذ أن كان في بارما وبداية مسيرته مع المنتخب الإيطالي، المدربون كان لديهم إيمان كامل بقدراته، هذا يعطيك الإلهام كي تقوم بالمثل".

"بدايتنا كانت متشابه إلى حد كبير، أنا أيضا بدأت وعمري 17 أو 18 سنة، وكلانا مازال يلعب".

"عندما تتاح الفرصة، ندردش قليلا، نحن أصدقاء منذ سنوات".

يذكر أن كاسياس كان قد هزم بوفون في مشواره نحو التتويج ببطولتي اليورو 2008 و2012.

ففي 2008 فازت إسبانيا على إيطاليا بركلات الترجيح بالدور ربع النهائي، ثم تقابلا مجددا في نهائي 2012 وفازت إسبانيا 4-0.