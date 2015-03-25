مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار بأخميم بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار بمركز أخميم.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد ورود بلاغ من مستشفي سوهاج التعليمي بوصول “حسن خيري بصراوي” محمد 23 سنة عامل ، ويقيم بندر طما ” جثة هامدة ” إدعاء صعق كهربائي ، وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفي “خيري بصراوي محمد أحمد” 52 سنة كاتب بالوحدة المحلية بأخميم ويقيم بذات الناحية أتهم كل من “محمود ناصر كمون” 34 سنة عامل ، “مصطفي ناصر كمون” ، “عبده محمد ناصر كمون” ، يقيمون بذات الناحية لعمله طرفهم بمخبز بلدي ، وعقب ذلك العمل في التنقيب علي الآثار.

و بسؤال المتهم الأول أنكر ما نسب إليه وقرر أن المتوفي كان يعمل طرف “محمد كامل القنف ” ، في التنقيب عن الآثار ، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3870 جنح المركز لسنة 2015.