الاتحاد الأوروبى يقدم 3.5 مليون يورو لدعم التجمعات الفلسطينية بالضفة

وقع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله اليوم الأربعاء، مع مسئول ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار مايكل كولير اتفاقية دعم التجمعات الفلسطينية فى المناطق "ج" بالضفة الغربية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلى بقيمة 3.5مليون يورو، بحضور ممثل الاتحاد جون راتر.

وأطلع الحمد الله وفد الاتحاد الأوروبى على تطورات الوضع السياسى وخطط الحكومة فى إعادة إعمار قطاع غزة ودعم القدس، بالإضافة إلى تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين فى المناطق "ج" المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان.

وأكد خلال لقائه الوفد فى مكتبه برام الله أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا للمناطق المسماة "ج" من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية فيها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الكبير من قبل الاتحاد للمشاريع التنموية فى تلك المناطق.

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