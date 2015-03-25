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مصرع وإصابة 25 شخصا فى تجدد للاشتباكات القبلية بجنوب دارفور

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مصرع وإصابة 25 شخصا فى تجدد للاشتباكات القبلية بجنوب دارفور مصرع وإصابة 25 شخصا فى تجدد للاشتباكات القبلية بجنوب دارفور
لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرين فى تجدد للاشتباكات القبلية المسلحة بين قبيلتى "الهبانية، والرزيقات" بولاية جنوب دارفور، وذلك على الرغم من توقيع قيادات القبيلتين منذ يومين على اتفاق لوقف العدائيات بين الجانبين.

وقال والى جنوب دارفور آدم جار النبى- فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الحادث، وإشراك مدعى جرائم دارفور فى القضايا والبلاغات لتقديم الجناة للعدالة"، مشيرا إلى وجود مساع من لجان أمن ولايتى جنوب وشرق دارفور لاحتواء الموقف.

وأشار إلى أنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية للفصل بين المتقاتلين، والعمل على استقرار الأوضاع ومنع الاشتباكات المسلحة مجددا.

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية لصحيفة "السودانى" اليوم أن الاشتباكات وقعت بين القبلتين بعد اتهامات متبادلة بسرقة خيول وماشية، تطورت إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأهالى بمنطقة الصراع يتخوفون من تجدد الاشتباكات بين القبيلتين بسبب التجمعات القبلية المكثفة بالمنطقة.
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