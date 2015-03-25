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وصول 16967 طن بضائع لميناء الأدبية و 247 راكب لميناء نويبع‎

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وصول 16967 طن بضائع لميناء الأدبية و 247 راكب لميناء نويبع‎ وصول 16967 طن بضائع لميناء الأدبية و 247 راكب لميناء نويبع‎

ميناء نويبع

 

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يشهد نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع اليوم ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة شيلبورك كوزموز ،وعلى متنها 2160 طن معدات ، و مواسير قادمة من سنغافورة ، و السفينة “تريزا سكس” و ، على متنها 11030 طن زيت نخيل قادمة من جدة و السفينة “سما” و،على متنها 2000 طن بضائع عامة قادمة من العقبة و السفينة “بورسعيد” و على متنها 1777 طن بضائع عامة قادمة من ينبع ، و السفينة “أرك”فورواردر” و على متنها 63 شاحنة قادمة من ضبا كما يغادر الميناء السفينة شمس و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة إيلة و على متنها 247 راكب و 10 شاحنة و 16 سيارة رسالة تصدير و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 ، و على متنها 9 راكب و 72 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 42 راكب و 43 شاحنة و 16 سيارة.

و يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ، و وصول السفينة نيوتاليس ، و على متنها 125 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية ، و ممارسة الغوص ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة ، و على متنها 580 راكب و 12 سيارة.

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